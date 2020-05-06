Чебоксары, , 06:56 — REGNUM Подозреваемые в нападении на полицейского в Чувашии, который вынужден был применить табельное оружие, взяты под домашний арест. Соответствующее решение принял Канашский районный суд по ходатайству следователя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

21-летнего жителя Янтиковского района и его 20-летнего друга, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту нападения и избиения сотрудника полиции, суд принял решение о помещении под домашний арест. Правоохранители поясняют, что были учтены «личности подозреваемых, а также то, что ранее они не привлекались к уголовной ответственности и признали вину в совершенном преступлении».

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 3 мая 2020 года после того, как водитель с признаками опьянения попытался скрыться от сотрудников полиции на «Жигулях», но увяз в грязи. При составлении административного протокола на место происшествия прибыли две машины с группой молодых людей, безуспешно пытаясь уговорить стражей порядка «простить» правонарушение. В этот момент водитель «Жигулей» кинулся бежать к машине, а двое парней повалили полицейского на землю и нанесли ему несколько ударов. Чтобы остановить противоправные действия, автоинспектору пришлось восемь раз выстрелить из служебного оружия по колёсам автомобиля.

По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Врио главы Чувашии Олег Николаев оценил данный инцидент как «презрение к нормам морали, как вызов обществу, как проявление безответственного отношения к безопасности, жизни и здоровью окружающих».

«Такое отношение к сотрудникам МВД и Росгвардии недопустимо, тем более в сложившихся сложных эпидемиологических условиях», — говорят в следственном управлении, подчёркивая, что «подобные факты всегда пресекались и будут пресекаться».

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