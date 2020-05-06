Холмск, Сахалинская область, 6 мая 2020, 05:25 — REGNUM Более 160 трупов птиц-буревестников обнаружили местные жители на берегу моря в портовом Холмске. Экологи подозревают, что к массовой гибели птиц причастны руководство Холмского порта и экипаж судна «Витус Беринг».
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Как выяснило АСТВ, в конце апреля экологи били тревогу по поводу массового скопления птиц на борту судна «Витус Беринг». Буревестники не могут взлететь с палубы — они так устроены. Когда начались погрузочно-разгрузочные работы, птиц просто сметали метлой или ногами в море. Экологи полагают, что это и стало причиной гибели. При этом экологическая организация «Зелёный Сахалин» предлагала руководству порта помощь по спасению птиц, но получила отказ.
Информация о массовой гибели буревестников направлена в контролирующие и надзорные органы.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля на борту судна «Витус Беринг» в порту Холмска было замечено массовое скопление буревестников.