Петропавловск-Камчатский, , 04:18 — REGNUM Внедорожник Toyota Surf столкнулся с легковым автомобилем Honda в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Сообщается, что ДТП произошло на 122-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость и не смог справиться с управлением автомобиля, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

В результате аварии 42-летняя пассажирка Toyota Surf получила травмы и была госпитализирована. Также пострадал 17-летний пассажир легковушки, ему назначили амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая под Тулой грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали три человека.

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