Иерусалим, , 01:31 — REGNUM Из сектора Газа в направлении Израиля 6 мая была проведена ракетная атака. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

По израильской территории была выпущена одна ракета, которая, по информации радиостанции Kan, взорвалась в безлюдной местности. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя ракетная атака из сектора Газа была проведена в направлении Израиля 27 марта.

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