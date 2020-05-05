Москва, , 23:30 — REGNUM Информацию о возгорании легкового автомобиля на Московской кольцевой автодороге (МКАД) проверяют сотрудники экстренных служб в Москве. Об этом 5 мая сообщает РЕН ТВ.

Информация о загоревшемся после ДТП автомобиле поступила от очевидцев произошедшего. Сообщается, что авария произошла вечером 5 мая на 45-м километре МКАД.

По предварительным данным, загорелся легковой автомобиль Nissan Qashqai, при этом, по словам очевидцев, перед возгоранием произошёл хлопок. Информация о возможных пострадавших не поступала.

В настоящее время сотрудники экстренных служб устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о легковом автомобиле, врезавшемся в автобус, а затем в столб уличного освещения на западе Москвы. В результате ДТП пострадали два человека.

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