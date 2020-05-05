Тула, , 23:17 — REGNUM Три человека получили травмы в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на выезде из Тулы. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по тульской области.

Авария произошла вечером возле поворота на деревню Прудное на Калужском шоссе. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и грузовик УАЗ. Легковой автомобиль, двигаясь в попутном направлении с грузовиком, на значительной скорости врезался в УАЗ сзади.

От удара легковой автомобиль выбросило с проезжей части в поле. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗ и водитель Hyundai Solaris. Все пострадавшие были госпитализированы. Информация об их состоянии не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и экстренные службы. Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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