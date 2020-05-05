Шарджа, ОАЭ, , 23:15 — REGNUM Пожарные службы приступили к тушению высотного жилого здания в районе ан-Нахда в эмирате Шарджа Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом 5 мая сообщает издание «Эмират аль-яум» со ссылкой на генеральное управление гражданской обороны.

Отмечается, что сотрудниками экстренных служб была проведена эвакуация жителей еще до начала ликвидации возгорания. К тушению огня привлечены несколько пожарных бригад, для осмотра отдельных этажей здания спасатели используют дроны (БПЛ).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар в высотном здании произошёл в эмирате Шардже ОАЭ вечером во вторник, 5 мая, на 10-м этаже небоскрёба. После чего пламя распространилось практически на всю внешнюю сторону здания.

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