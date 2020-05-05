Смоленск, , 22:30 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП в Смоленской области. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 19:10 на 229 километре трассы М-1 «Москва — Минск». По предварительной информации, водитель «Газели», двигавшейся в сторону Москвы, остановился на обочине, чтобы поменять колесо. Несколько пассажиров стояли возле «Газели», когда на них наехала грузовая фура MAN, следовавшая в попутном направлении.

Женщина-водитель, ставшая очевидцем произошедшего, остановилась на обочине встречной полосы дороги и стала перебегать проезжую часть, чтобы помочь пострадавшим, но попала под колёса автомобиля.

В результате двойного ДТП два человека скончались на месте, женщина-водитель была госпитализирована, но медикам спасти её не удалось. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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