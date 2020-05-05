Омск, , 22:19 — REGNUM Главный врач омской городской больницы №1 принял решение уволиться после того, как не смог уберечь своих коллег от заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 5 мая, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Инцидент произошел из-за намерения протестировать на коронавирус всех сотрудников медицинского учреждения. Но, к сожалению, благое намерение не было должным образом спланировано — около 70 сотрудников медучреждения столпились без масок и других защитных средств у крыльца больницы №1 имени Кабанова, чтобы пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Фотографии этого момента попали в сеть.

В областном минздраве заявили, что они смогли выправить ситуацию и организовать схему маршрутизации.

Тем не менее главный врач больницы решил покинуть свой пост по собственному желанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заражение 16 сотрудников больницы имени Кабанова коронавирусом было подтверждено.