Шарджа, ОАЭ, , 22:13 — REGNUM Пожар в высотном здании произошёл в Шардже, одном из эмиратов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом 5 мая сообщает Gulf News.

По предварительным данным, возгорание произошло вечером 5 мая на 10-м этаже небоскрёба. В настоящее время здание охвачено огнём практически на всю свою высоту по внешней стороне.

На место происшествия уже прибыли пожарные и медики. По предварительным данным, никто не пострадал, люди успели эвакуироваться из здания. Спасатели провели эвакуацию людей в пяти зданиях, расположенных рядом с горящим небоскрёбом.

Сообщается, что большое количество автомобилей, припаркованных рядом с пылающим зданием, были повреждены падающими с высоты обломками внешней обшивки. Район пожара оцеплен полицией.

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