Москва, , 21:57 — REGNUM Живую змею обнаружили у себя в квартире жильцы на юго-западе Москвы. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошёл на улице Введенского. Хозяева квартиры обнаружили пресмыкающееся у себя на кухне и, испугавшись, заперли его и немедленно вызвали спасателей.

Прибывшие на место происшествия спасатели поймали змею, по предварительной информации, это оказался южноамериканский маисовый полоз. Эта змея неядовита и очень популярна в среде террариумистов. Было установлено, что змея умудрилась уползти от соседей.

Пресмыкающееся было передано в департамент природопользования.

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