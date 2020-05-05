Токио, , 21:02 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано сейсмологами в центральной части Японии. Об этом 5 мая сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 16:57 по всемирному координированному времени (19:57 мск). Эпицентр землетрясения находился в префектуре Тиба, ближайший к эпицентру город Ичихара (население около 283,5 тыс. человек) находился в трёх километрах на юго-запад.

Очаг подземных точков располагался на глубине 69 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло в восточной части Японии.

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