Сочи, Краснодарский край, , 20:45 — REGNUM Четыре человека получили травмы, один погиб в результате ДТП в городе Сочи. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла около 00:55 мск на улице Армянской в Хостинском районе города. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, ехавший со значительным превышением скорости, не справился с управлением, и на повороте автомобиль вылетел с дороги и врезался в ограду кладбища, а затем в стоявшую рядом беседку.

На помощь пострадавшим немедленно прибыли местные жители, вызвавшие сотрудников полиции и скорую помощь. В результате аварии пострадали пять человек, один из них, подросток 15-ти лет, позднее скончался от полученных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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