Остин, США, , 21:38 — REGNUM Мужчина, обвиняемый в том, что столкнул рейнджера в воду, когда тот объяснял толпе необходимость социальной дистанции, смущен своими действиями, сказал его адвокат. О происшествии в техасском городе Остин рассказывает CNN.

Видео, которое привлекло внимание соцсетей, зафиксировало эпизод в парке, где молодой человек толкает рейнджера в озеро. 25-летнему Брэндону Хиксу предъявлено обвинение в попытке нападения на государственного служащего. Согласно показаниям, рейнджер Кэссиди Стилвелл разговаривал с группой людей, описанных как «незаконно пьющие и курящие», на причале недалеко от озера Остин. Неясно, был ли Хикс частью этой группы. В разговоре на видео слышно, как Стиллвелл говорит толпе на причале разойтись, потому что они не поддерживали социальную дистанцию в два метра. Инструкции рейнджера прерываются, когда человек толкает его в мелкую, мутную воду.

Очевидец, снявший видео, сказал, что посетители парка были ближе друг к другу, чем следовало, а рейнджер просто велел им разойтись, чтобы держать дистанцию, «и честно говоря, был очень разумным и понимающим».

1 мая в штате Мичиган выстрелом в голову был убит охранник в магазине, попросивший посетителя надеть защитную маску.