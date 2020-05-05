Ташкент, , 19:54 — REGNUM Угроза коронавируса еще не устранена полностью, ограничения по объектам массового скопления людей, включая театральные представления, концертные и спортивные мероприятия, торжества и общественный транспорт, будут сохранены на некоторое время. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 5 мая, посвященного чрезвычайным происшествиям в Бухарской и Сырдарьинской областях, а также борьбе с короновирусом.

На совещании отмечалось, что исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации, на основе конкретных критериев — числа больных и динамики лечения, районам и городам будут присваиваться «красный», «желтый» и «зеленый» уровни.

«В районах с положительной эпидемиологической ситуацией необходимо разрешить работу непродовольственных магазинов, оказание услуг медицинской диагностики, такси, швейных работ, ремонта бытовой техники и починки обуви, парикмахерских, с установлением для них соответствующих санитарных требований. Кроме того, стикеры (разрешение на управление автомобилем) будут отменены, будет разрешено использование личного автотранспорта.

Республиканской комиссии поручено решить, в каких регионах и на каких условиях будет возобновлено оказание услуг.

«По мере улучшения эпидемиологической ситуации мы будем продолжать снимать ограничения. Наоборот, если ситуация ухудшится, мы возобновим карантинные меры», сказал Шавкат Мирзиёев.