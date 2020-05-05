Нижневартовск, Югра, , 18:50 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) полицейскими задержан подозреваемый в грабеже офиса микрофинансовой организации. Злоумышленник оказался соблюдающим меры санитарной безопасности — был в маске и перчатках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Гражданин в перчатках и одноразовой маске зашёл в помещение микрофинансовой фирмы и открыто похитил денежные средства, мобильный телефон сотрудницы и служебный телефон организации. После чего скрылся. В ходе оперативных мероприятий в кратчайшие сроки было установлено местонахождение подозреваемого.

При задержании у 40-летнего фигуранта была изъята часть денежных средств и мобильный телефон сотрудницы. Второй телефон также был найден недалеко от места задержания. Как пояснил фигурант, на преступление его толкнул денежный долг.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабёж»), подозреваемый арестован.