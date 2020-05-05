Москва, , 18:42 — REGNUM Сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту подал пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Уфу. Об этом 5 мая сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Экипаж авиаборта, вылетевшего из Москвы в Уфу, подал сигнал тревоги в связи с возникшей на борту угрозой взрыва.

Было принято решение не менять маршрут. Посадка самолёта запланирована в аэропорту назначения через 30 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сигнале тревоги, который подал из-за угрозы взрыва на борту пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Екатеринбург.

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