Ташкент, , 18:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане стабилизируется, с каждым днем выздоравливающих становится больше, также как и людей, выходящих из карантина, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 5 мая, посвященного чрезвычайным происшествиям в Бухарской и Сырдарьинской областях, а также борьбе с коронавирусом. «В результате в настоящее время из 2 204 больных, зараженных коронавирусом, полностью выздоровели 1 454 или 66 процентов пациентов», отметил Мирзиёев.

Он сообщил, что 83 процента взятых на карантин уже вернулись домой. «Положительная динамика налицо. Принимаются все необходимые меры для лечения 740 больных, остающихся в больницах, восстановления их здоровья и возвращения их своим семьям», указал президент. По его словам, все это дается нелегко, «на сегодняшний день мы направили 2 триллиона 250 миллиардов сумов (100 долларов-1,1 миллионов сумов) из Антикризисного фонда и 500 миллионов долларов из средств международных финансовых институтов. «Сегодня никто в мире не знает, как долго продлится пандемия. Поэтому, как бы трудно это ни было, мы должны научиться работать и жить в условиях пандемии, в соответствии со всеми требованиями», отметил глава Узбекистана.

Он указал, что «теперь, пользуясь тем, что эпидемиологическая ситуация изменилась в лучшую сторону, мы должны постепенно ослаблять карантинный режим в нашей экономике». «Эти ограничения оказывают огромное негативное влияние на экономическое развитие и жизнь населения. В связи с этим мы предприняли первые шаги по смягчению требований карантина, чтобы создать удобства для нашего народа, особенно фермеров и предпринимателей», отметил президент.