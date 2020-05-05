Флинт, США, , 21:53 — REGNUM Три члена одной семьи подозреваются в причастности к убийству охранника в одном из магазинов штата Мичиган, сообщает CNN. Охранник был убит 1 мая — по словам очевидцев, причиной трагедии стал конфликт между ним и посетителем, которому он сделал замечание по поводу отсутствия на лице защитной маски. Теперь стали известны новые детали.

Как оказалось, в тот день в магазин приехала семья из четырех человек — родители среднего возраста и их взрослые дети. По свидетельствам, охранник выполнял свою работу, действуя в соответствии с указом губернатора: согласно распоряжению, в магазинах клиенты должны быть с масках. Дочь посетителей была без маски, из-за чего между охранником и ее матерью произошла словесная перепалка. В итоге дочь вышла из магазина, а мать стала кричать на охранника, который попросил кассира не обслуживать нарушительницу.

Видеосъемка из магазина показывает, что сразу же после инцидента уехала, но через 20 минут вернулась. Двое мужчин, предположительно отец и сын, вошли в торговый зал, и отец обвинил охранника в неуважении к его жене. Затем второй мужчина, предположительно сын, выстрелил охраннику в голову.

Сестра погибшего в шоке от смерти своего брата и от того, что его убили из-за маски. Мать предполагаемого убийцы задержана, мужчины в розыске.