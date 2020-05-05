Ташкент, , 18:13 — REGNUM По имеющимся на данный момент данным, 4 человека погибли в результате стихийного бедствия, один пропал без вести, в частности, двух сотрудников Национальной гвардии унесло сильным потоком воды во время операции по оповещению и спасению. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 5 мая, посвященного чрезвычайным происшествиям в Бухарской и Сырдарьинской областях.

«Конечно, бедствия в Бухаре и Сырдарье — это испытание, посланное нам Всевышним. Мы должны пережить это стойко, упорно трудясь», — сказал Мирзиёев.

По его словам, несмотря на эти трудности, узбекистанский народ не растерялся перед лицом испытаний. «Вы можете видеть по телевизору, как наши люди становятся все более сплоченными, каждый день, каждую минуту проявляют доброту, терпимость, великую щедрость. Об этом свидетельствует и тот факт, что жители Сырдарьинской, Джизакской и Ташкентской областей добровольно приютили у себя 81 процент эвакуированных из Сардобинского, Акалтынского, Мирзаабадского районов», —подчеркнул президент.

Он сообщил, что «по моему поручению правоохранительные органы начали объективное, беспристрастное и всестороннее расследование инцидента, связанного с наводнением».

«Заверяю, что все виновные, независимо от того, кем они являются и какую должность занимают, ответят перед законом», — подчеркнул президент.

По словам президента, для проведения глубокой экспертизы всей дамбы будут привлечены международные эксперты и «только тогда мы придем к окончательному выводу».

«Кроме того, по моему поручению все соответствующие гидроэнергетические сооружения, плотины и гидроэлектростанции, которые могут быть подвержены эрозии из-за сильных дождей, в настоящее время проверяются соответствующими государственными органами», — сообщил президент.