Сургут, Югра, , 17:53 — REGNUM В Сургуте (Югра) задержан подозреваемый в незаконном сбыте оружия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Менеджер одного из магазинов города 1976 года рождения, ранее не судимый, незаконно сбыл боеприпасы молодому человеку 1998 года рождения, который в свою очередь их тоже перепродавал через тайники-закладки.

При обыске по месту жительства менеджера изъят 31 патрон калибра 9 мм, промышленного производства, пригодные для стрельбы.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.