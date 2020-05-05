Юта, США, , 19:46 — REGNUM Пятилетний мальчик с тремя долларами в кармане был задержан полицией штата Юта, когда ехал на машине своего отца в Калифорнию. Там он намеревался купить себе Lamborghini. Об этом сообщает дорожный патруль штата Юта в своем твиттере.

Мальчик спрятался во внедорожнике после спора со своей матерью, которая сказала, что не будет покупать для него роскошный автомобиль. Через некоторое время машина была обнаружена ехавшей по шоссе со скоростью 30 миль в час. Машина привлекла внимание потому, что навыки езды ребенка заронили у патруля сомнения в квалификации водителя. На видеозаписи с места остановки машины слышно, как патрульный говорит: «Сколько тебе лет? Тебе уже пять? Ого! Где ты научился водить машину?»

Мальчик сидел за самом краю сидения. Он рассказал патрульному, что ехал за машиной, и считал, что трех долларов хватит. В инциденте никто не пострадал. Местный прокурор должен будет решить, предъявить ли обвинения родителям, которые оставили мальчика на попечении его брата, пока они отсутствовали дома.