Токио, , 18:22 — REGNUM В токийском океанариуме Sumida из-за отсутствия посетителей дичают рыбы. Как сотрудники океанариума борются с этой проблемой, рассказывает Mignews.

Рыбки — «садовые угри» — за время карантина не видя людей, начали пугаться их появления и зарываться в песок каждый раз, когда мимо проходит человек. А ведь «работа» обитателей океанариума состоит как раз в том, чтобы их разглядывали посетители. Значит, поощрять привычку к пряткам никак не допустимо.

Пока что работники океанариума стараются вновь приучить своих подопечных не впадать в панику, звоня им по видеочату. Экран, укрепленный так, чтобы его видели рыбы, призван напомнить подводным обитателям, что человек, если его регулярно наблюдаешь, это не так уж и страшно.