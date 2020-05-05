Иерусалим, , 18:06 — REGNUM Попытки даже организованно выбраться из карантинного режима могут таить в себе массу неприятных сюрпризов, о чем свидетельствует опыт пассажиров израильского общественного транспорта, сообщает «Вести» (Израиль). Пассажиры в ярости.

Запрет брать в автобус больше двадцати пассажиров привел к тому, что на многих автобусных остановках Израиля пассажирам пришлось ждать автобуса чуть-ли не по часу. Водитель просто не останавливался, если из тех, кто уже был в салоне, никто не выходил, действуя в соответствии с правилами, введенными с постепенным выходом страны из карантина.

Гарантированно сесть на автобус можно было только на центральных автовокзалах. Министерство транспорта Израиля пытается привести количество рейсов в соответствие с растущей потребностью граждан, но пока, судя по возмущению пассажиров, еще не достигло этой цели.