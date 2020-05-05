Краснодар, , 15:30 — REGNUM В Краснодаре полицейские проверяют сообщения о массовой драке, которая произошла во дворе одного из домов. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД РФ.

«Полицейские устанавливают участников драки, видео которой размещено в социальной сети», — сообщили РИА Новости в пресс-служба.

По данным ведомства, 4 мая около часа ночи в полицию поступил звонок о шуме во дворе одного из домов по улице Сормовская. На место инцидента была отправлено оперативная группа, но к их моменту прибытия все участники драки скрылись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве началась доследственная проверка в связи с информацией о массовой драке, произошедшей на юго-востоке столицы.

Инцидент произошел на Рязанском проспекте. Прибыв на место предполагаемого происшествия, сотрудники полиции не нашли никого из участников конфликта.

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