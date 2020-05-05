Москва, , 14:59 — REGNUM В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции. Об этом 5 мая сообщила помощник руководителя столичного управления СКР Юлия Иванова.

По данным следствия, 30 апреля сотрудник полиции патрулировал улицы Москвы для предупреждения нарушений режима самоизоляции.

Полицейский остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов, однако последний стал сопротивляться и устроил драку со стражем порядка.

Следователи установили, что до этого инцидента мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым и нанес ему несколько ножевых ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, количество преступлений, зарегистрированных в Москве с 1 по 27 апреля, снизилось почти на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Оперативная обстановка в городе стабильная. Сообщений с информацией о преступлениях зарегистрировано на 12,8% меньше, чем годом ранее, отметили в МВД.

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