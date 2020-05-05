Бангкок, , 14:34 — REGNUM Сотрудники таиландских правоохранительных органов задержали семь российских граждан на острове Пханган в провинции Сураттхани по обвинению их в нарушении режима чрезвычайного положения. Об этом 5 мая сообщает газета Bangkok Post.

По данным издания, полиция прибыла после жалобы местных жителей в двухэтажный дом, расположенный в деревне Най Вок после полуночи.

Соседи пожаловались полиции на группу иностранцев, устраивающую вечеринку и нарушающую их покой громкой музыкой. Затем правоохранители обнаружили семь российских граждан — четырёх мужчин и трёх женщин и некоторое количество марихуаны.

В итоге задержанные граждане РФ были доставлены в полицейский участок на острове Пханган, в котором предъявили обвинения в употреблении наркотиков и нарушении режима чрезвычайного положений. За нарушение режима виновные в этом могут получит до двух лет тюрьмы и/или денежный штраф в размере 40 тысяч батов ($1,2 тыс.).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стал известно, что свыше одной тысячи граждан России вернулось на родину из Индонезии в апреле текущего года.