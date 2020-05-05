Сеул, , 13:48 — REGNUM 5 мая в Южной Корее на одном из заводов по производству упаковки для косметики произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пожар начался в 13:46 по местному времени на заводе, расположенном в районе Мичхухоль города Инчхон.

Для тушения пожара было задействовано 24 единицы пожарной техники и 70 представителей пожарной бригады. Огонь удалось потушить спустя два часа и двадцать пять минут.

Согласно представителям пожарной службы, огонь уничтожил 100 кв. м. и оборудование, которое оценивается в 120 млн вон (~$98 200). Никто из 23 сотрудников, находившихся на заводе не пострадал.

На данный момент правоохранительные органы и представители пожарной службы выясняют причины возникновения пожара.