Краснотурьинск, Свердловская область, , 13:41 — REGNUM На Среднем Урале в Краснотурьинском районе обнаружено тело погибшего мужчины, который пропал во время сплава на лодке по реке Турье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На поиски мужчины отправились 41 человек и 14 единиц техники. Его тело было обнаружено в 18:00 по местному времени 4 мая.

Напомним, что 68-летний мужчина пропал 3 мая. В тот день он с друзьями отправился сплавляться по реке Турья. Во время остановки мужчина решил продолжить сплав самостоятельно. Отправившиеся за ним участники сплава обнаружили перевёрнутую лодку и спасательный жилет, после чего подали сигнал тревоги.

Отметим, что с начала года на водоёмах Свердловской области погибли восемь граждан, из них один ребёнок.