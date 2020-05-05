Москва, , 13:21 — REGNUM В связи со значительным ростом случаев домашнего насилия в период пандемии необходимо в срочном порядке продумать механизм обращения жертвы в правоохранительные органы и центры по защите пострадавших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила, в частности, председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко, комментируя призыв российского омбудсмена Татьяны Москальковой отменить цифровые пропуска для пострадавших от рук домочадцев:

«Рост числа случаев домашнего насилия, несомненно, связан с режимом самоизоляции и карантина. Причем проявление агрессии наблюдается даже в тех семьях, где раньше этого не было. Под удар попадают не только женщины, но и старики, и дети, над которыми издеваются их близкие, использующие агрессию в качестве разрядки. Нахождение длительное время в закрытом пространстве с одними и теми же людьми, стресс от возможности потерять работу и доход привносят свой вклад в эмоциональное состояние абьюзера, провоцируя его на насилие в отношении близких людей.

Поэтому в нынешних условиях всплеск случаев домашнего насилия вполне ожидаем. Затрудняет решение этой проблемы и тот факт, что тиран постоянно находится рядом жертвой, фактически лишая ее возможности получить помощь извне. Поэтому обращение в кризисные центры для жертв домашнего насилия не всегда представляется возможным.

Более того, многие убежища для пострадавших закрыты, в стране по-прежнему отсутствует законодательное регулирование начальных стадий домашнего насилия. Поэтому в нынешних условиях предложение освободить от необходимости оформлять пропуск на передвижение тех, кто страдает от побоев дома, даже немного запоздало. Руководители кризисных центров предлагали эти меры еще в марте.

Кроме того, необходимо в срочном порядке продумать механизм обращения жертвы в правоохранительные органы и центры по защите жертв домашнего насилия таким образом, чтобы это было возможно в условиях тотального контроля со стороны агрессора. Например, это может быть кодовое слово при заказе еды. Такое правило спасло немало жизней в США. Также должна быть возможность просить помощи в онлайн-режиме: смс, мессенждеры, онлайн-приемные».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о росте случаев домашнего насилия во время самоизоляции на фоне коронавируса предупредила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В интервью РИА Новости она также заявила том, что жертвы домашнего насилия должны иметь возможность покидать свои дома без специального пропуска.

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