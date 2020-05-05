Чита, , 12:29 — REGNUM Большинство пациентов с COVID-19, которых лечат в Забайкалье, переносят заболевание в средней и легкой форме. Вместе с тем, как сказано сегодня, 5 мая, в официальном сообщении пресс-служба забайкальского губернатора, в регионе отмечается серьезный рост тяжелых форм течения болезни.

«Уже шестеро пациентов моностационара Читы находятся на кислородной поддержке, из них трое — в реанимации», — пояснила министр здравоохранения региона Анна Шангина, комментируя информацию о том, что зараженного коронавирусом пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Состояние больной женщины 68 лет ухудшилось из-за сопутствующей патологии и потребовало подключения к аппарату ИВЛ. Вентиляция легких в данном случае осуществляется при помощи щадящей методики без наложения искусственных дыхательных путей через специальную герметичную маску», — пояснила чиновница.

Она подтвердила опасения многих граждан: заболевание COVID-19 опасно тем, что поначалу оно может протекать бессимптомно, но затем резко дать осложнение в виде двусторонней пневмонии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 5 мая, в Забайкалье подтверждено 238 случаев новой коронавирусной инфекции, 31 из инфицированных — несовершеннолетние. Выздоровели 78 человек.

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