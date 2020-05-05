Чита, , 12:05 — REGNUM В Забайкальском крае, который является лидером в России по числу природных пожаров, сегодня, 5 мая, локазизовали два крупных лесных очага в районе сел Танха и Ильинка Читинского района. Как сообщил с места событий заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, на данный момент в целом ситуация с пожарами нормализовалась, горит около пяти тысяч гектаров по краю.

Главным достижением в сложившихся условиях чиновник считает то обстоятельство, что стихия не привела к гибели людей и повредила их жилища.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего 5 мая на 00:00 мск на территории Российской Федерации действовало 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 41 350 га, по которым проводились работы по активному тушению. Больше всего лесных возгораний зафиксировано в Забайкальском крае. Там действуют 13 пожаров общей площадью 39 203 га.

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