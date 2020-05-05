Чебоксары, , 11:54 — REGNUM В Чувашии регистрируют всплеск заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которая в народе больше известна как мышиная болезнь. В первом квартале заболеваемость выросла в 6,9 раза, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве констатируют, что в республике «сложилась напряженная ситуация» по заболеваемости ГЛПС, связав это «с благоприятными погодными условиями для жизнедеятельности мелких грызунов». По информации управления, в январе-марте 2020 года было зарегистрировано 110 случаев заболевания, что в 6,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Всего в прошлом году заболели ГЛПС в Чувашии 282 человека, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения был выше уровня 2018 года в 1,8 раза, средний по Поволжью показатель был превышен в 1,7 раза, по России — в 2,4 раза.

Основными переносчиками ГЛПС являются рыжая, красная и красно-серая полевки, полевая и восточноазиатская лесная мыши, серые крысы. Вирус попадает в организм человека через загрязненные слюной, испражнениями и мочой пищу, воду, предметы обихода, а также при вдыхании пыли, содержащей частицы (например, при обмолоте зерна, перевозке сена, земляных работах). Также заражение может произойти при вдыхании инфицированной пыли в садовых участках, вагончиках строителей, погребах, при проведении уборки помещений сухим способом.

Симптомы заболевания — резкий подъём температуры тела (до 38−40 градусов), озноб, резкие головные боли, боли в мышцах, затруднение мочеиспускания.

В управлении напоминают, что при любых проявлениях заболевания необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Лечение проводится только в стационарных условиях.