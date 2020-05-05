Раменское, Московская область, , 11:43 — REGNUM Пожар в частном доме в деревне Дурниха городского округа Раменское Московской области вылился в уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 5 мая, расследование инцидента начато по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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В следственном ведомстве выяснили, что в доме проживали 26 граждан одного из соседних государств. При этом легальность их нахождения на территории РФ ещё предстоит проверить.

В СКР добавили, что в результате возгорания погибли шесть человек — трое мужчин и три женщины. Их личности пока не установлены.

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«Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки», — добавили в ведомстве.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в частном доме в деревне Дурниха в Подмосковье поступило на пульт дежурного рано утром 5 мая. Огонь охватил здание по всей площади. На полную ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось шесть часов.