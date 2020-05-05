Абуджа, , 11:37 — REGNUM Вооруженные силы Нигерии ликвидировали 134 боевика «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 мая сообщается в заявлении министерства обороны страны.

По данным военного ведомства, спецоперация, в ходе которой были ликвидированы террористы, стартовала 1 мая на северо-востоке страны.

Отмечается, что 78 боевиков принадлежали к группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 56 были членами «Боко-Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, террористические группировки имеют широкое влияние в Нигерии, боевики, как правило, нападают на сельские районы страны, похищают людей.