Барнаул, , 11:13 — REGNUM Вопреки опасениям, первая волна паводка в Алтайском крае не принесла существенных бед. Но власти региона и спасатели не уверены, что такой же беспроблемной будет вторая волна. Как сообщает ГТРК «Алтай», из-за опережения наступления летних температурных показателей зафиксировано интенсивное таяние в горной местности. В зоне риска потоплений, которые могут начаться уже в конце мая, оказались 128 населённых пунктов в населением 37 тысяч человек.

Учитывая карантинные мероприятия, которые проводят в регионе из-за мировой эпидемии коронавируса, уже подготовлено больше 200 пунктов временного размещения в условиях ЧС. Но людей с подозрением на инфекцию туда отправлять не будут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в зимний период снегозапасы на Алтае в 1,5−2,7 раза превысили среднемноголетние показатели. О том, что гидрологическая обстановка в Алтайском крае накануне паводка является аномальной, говорили в конце марта 2020 года на координационном совещании в правительстве края с участием главы МЧС России Евгения Зиничева.

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