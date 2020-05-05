Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Более 100 человек, нарушивших режим чрезвычайного положения (ЧП), оштрафовали в Грузии в течение суток. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба грузинского МВД.

По данным ведомства, в течение последних суток штрафы были выписаны 107 жителям страны. Больше всего нарушений были связаны с нахождением на улице во время комендантского часа. За это было выписано 86 штрафов.

За нахождение в группах более трех человек полиция оштрафовала 16 граждан. За нарушения при перевозке пассажиров — четырех водителей. Также во время проверки соблюдения режима самоизоляции был выявлен один нарушитель.

Стоит отметить, что 4 мая глава администрации правительства Грузии Натиа Мезвришвили отметила важность комендантского часа для предотвращения новых случаев заражения коронавирусом.

По ее мнению, если эту меру отменить, то многие жители Грузии будут ходить друг к другу в гости, устраивать застолья и, таким образом, нарушать рекомендованную двухметровую дистанцию.

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