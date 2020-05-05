Баку, , 10:58 — REGNUM Сотрудники органов пограничной службы Азербайджана 4 мая пресекли попытку ввоза на территорию страны огнестрельного оружия и 115 кг героина. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба азербайджанской погранслужбы.

В сообщении указывается, что 4 мая в 23:30 по местному времени (22:30 мск) сотрудники погранзаставе «Горадиз» возле села Ахмедли Бейлаганского района заметили, как к их территории приблизился автомобиль ВАЗ-2107, из которого вышел мужчина и достал спрятанные под деревом свертки.

«Пограничники приказали ему остановиться. Однако тот не подчинился требованию, пытался убежать, но пограничникам удалось задержать его», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что водитель автомобиля смог скрыться и в настоящее время ведётся его поиск.

«Во время обыска было обнаружено 115 кг героина, опиума, марихуаны и метамфетамина, 1 пистолет «Pak Retay-11», 8 патронов, 1 магазин, охотничье ружье «Kral magnum», 19 патронов «Mahama», — также говорится в сообщении.

Помимо того, сообщается, что в данный момент по этому фату возбуждено уголовное дело и ведётся следствие.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что в поисках лучшей жизни гражданин Литвы собирался нелегально попасть в Россию через Белоруссию, но был задержан 2 мая белорусскими пограничниками.