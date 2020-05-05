Раменское, Московская область, , 10:47 — REGNUM Проверку по факту пожара в частном жилом доме в деревне Дурниха Раменского района Московской области, при котором погибло шесть человек, начала областная прокуратура. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также указывается, что для того, чтобы координировать действия специальных служб с правоохранительными органами на место пожара приезжали заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и Раменский городской прокурор Андрей Данилов.

Кроме этого, уточняется, что сообщение о пожаре в частном доме в деревне Дурниха поступило в 5:41 мск и на месте инцидента было обнаружен шесть тел погибших. В настоящее время выясняются причины пожара и личности погибших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Набережных Челнах при пожаре в частном доме в поселке Орловка погибла 56-летняя женщина.