Тулун, Иркутская область, , 10:46 — REGNUM Иркутский город Тулун, который ещё не оправился от мощнейшего наводнения, случившегося летом 2019 года, постигла новая напасть: накануне вечером там произошёл крупный пожар. По свидетельству заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александра Кузнецова, его очаг находился в неэксплуатируемом трёхэтажном здании.

Пожар в Тулуне ГУ МЧС по Иркутской области

«Накануне, 4 мая, в 19:45 местного времени на телефон «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Сибстроя. К месту пожара были направлены пожарные расчёты со спецтехникой пожарно-спасательной части №20. На момент прибытия пожарных горела кровля кирпичного здания на площади 400 квадратных метров. К 12 часам ночи открытый огонь был потушен, в третьем часу ночи последствия пожара были ликвидированы. Пострадавших нет», — пояснил спасатель.

По словам Александра Кузнецова, в результате пожара уничтожена кровля здания на площади 867 квадратных метров.

Тем временем, дознавателям МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории уже удалось установить причину произошедшего. Осмотр здания и опрос свидетелей показали, что пожар начался на третьем этаже вследствие поджога. Были обнаружены несколько очагов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области, произошедшее из-за затяжных проливных дождей, наибольший урон нанесло Тулуну, Нижнеудинску и близлежащим населённым пунктам.