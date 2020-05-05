Чеджу, Южная Корея, , 10:46 — REGNUM 4 мая во второй половине дня на южнокорейском острове Чеджу загорелась животноводческая ферма, сообщает Yonhap News.

Согласно новостному источнику, пожар произошёл на одной из ферм по разведению свиней, расположенной в городе Согвипхо. Известно, что огнём было уничтожено 2350 голов скота и двухэтажная постройка площадью 1694 кв. м.

В тушении пожара были задействовано 20 единиц пожарной техники и 150 членов пожарной бригады. Огонь удалось потушить спустя девять часов. Ущерб оценивается в 993 млн вон (~$813 тыс.).

На данный момент, правоохранительные органы и представители пожарной службы выясняют причины возникновения пожара.