Ярославль, , 10:43 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 мая сообщает федеральный оперштаб.

Общее количество зараженных в регионе достигло 829 человек, более 100 уже выздоровели.

Всего в России за сутки прирост зараженных составил 10 102 человека, всего нарастающим итогом зарегистрировано 155 370 случаев (+7,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за весь период 1451 человек.

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