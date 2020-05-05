Северо-Курильск, Сахалинская область, , 10:50 — REGNUM В Северо-Курильске Сахалинской области начальник отдела ЖКХ, капстроительства, ГО и ЧС администрации городского округа сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, оказал сопротивление при задержании и угрожал расправой сотрудникам ГИБДД.

Читайте также: На Сахалине пьяный чиновник устроил дебош в ночном клубе, а потом уволился

Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, этот же чиновник возглавляет районное отделение партии «Единая Россия».

Как следует из официальной информации на сайте Северо-Курильска, должность эту занимает Максим Косоног.

Как сообщают источники издания, чиновник отказался пройти обследование на содержание алкоголя в крови, вёл себя вызывающе, угрожал полицейским увольнением и прочими неприятностями.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине чиновник из администрации Южно-Сахалинска вынужден был уволиться после того, как в сети появилось видео пьяного дебоша с его участием в одном из клубов.