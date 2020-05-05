Иркутск, , 10:38 — REGNUM Жители Иркутской области в связи с праздниками и вынужденными карантинными мероприятиями стали чаще погибать при пожарах. Как сообщает сегодня, 5 мая, сайт регионального ГУ МЧС РФ, только за последние сутки в огне погибли двое, а всего за 4 мая в регионе произошло 23 техногенных возгорания.

Трагедия, в частности, случилась, в деревне Егоровская Аларского района на улице 2-я Мичурина. Там полностью сгорел брусовой одноэтажный дом, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

«В ходе проливки места пожара под обрушившимися конструкциями дома были найдены погибшие мужчины 35 лет и 51 года», — поясняют спасатели. Причина трагедии выясняется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области SARS-CoV-2 обнаружили у 231 человека.

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