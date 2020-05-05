Иркутск, , 10:29 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия будут способствовать возникновению природных пожаров в Иркутской области 5−6 мая, предупреждает региональное ГУ МЧС РФ.

Со ссылкой на синоптиков, спасатели информируют: днём 5 мая местами по области ожидаются дожди, грозы, усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, в западных районах — до 18−23 метров в секунду.

В последующие дни вероятность сильного ветра с порывами до 15−19 метров в секунду сохраняется. Также возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Местами в верхнеленских и северных районах ожидаются высокие и чрезвычайные классы пожароопасности лесов», — сказано в официальном сообщении МЧС.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано восемь пожаров.