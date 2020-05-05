Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM В Октябрьском районе Ростова-на-Дону ликвидирована крупная авария на водоводе. Аварийные бригады работали на объекте почти сутки, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 5 мая.

«В ходе производства работ принято решение о замене шестиметрового участка водовода. Работы велись на шестиметровой глубине залегания трубопровода. В 5:00 мск вода поступила в дома и квартиры ростовчан», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM ранее сообщало, что из-за коммунальной аварии на улице Зоологической холодная вода была отключена в садоводческом товариществе «Донподход», а также в дома, расположенных по улицам Сентябрьская, 1-я, 2-я, 3-я Ноябрьская.

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