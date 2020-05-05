Братислава, 5 мая 2020, 10:10 — REGNUM На границе Словакии и Австрии словацкие пограничники задержали пятерых граждан Украины, сообщило 5 мая закарпатское издание Mukachevo.net.
По данным журналистов, мигранты нелегально пересекли границу, закрытую на карантин.
Выяснилось, что мужчины пребывают в Шенгенской зоне дольше разрешённых 90 дней в течение полугода. Их отвезли в Братиславу, оштрафовали каждого на 100 евро и запретили въезд на территорию Словакии. Позже мигрантов передали австрийской полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство страны ведёт переговоры о централизованных поставках гастарбайтеров за рубеж.
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