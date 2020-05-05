Чита, , 10:05 — REGNUM Круг заражённых SARS-CoV-2 в Забайкальском крае продолжает расширяться. Только за последние сутки, 4 мая, в регионе, по данным оперативного штаба, выявлено 23 новых случая инфицирования коронавирусом, все заболевшие доставлены в медучреждения региона.

Всего по данным на 5 мая в Забайкалье подтверждено 238 случаев новой коронавирусной инфекции, 31 из них — несовершеннолетние. Выздоровели 78 человек.

«Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском районах», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне в Забайкалье выявили 14 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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