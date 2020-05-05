Уфа, , 10:04 — REGNUM Пять человек пострадали во время дорожного происшествия в Уфе. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 5 мая на улице Комаринская.

Столкнулись два легковых автомобиля Деу Нексия. В результате пострадали пять человек. Троих пострадавших госпитализировали, а два человека отпущены после того, как им была оказана медицинская помощь.

Отмечается, что на месте ДТП работали спасатели вместе с пожарными и бригадой скорой помощи. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

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