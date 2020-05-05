Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 104 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 5 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направления боевики ВСУ выпустили в общей сложности 15 мин калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Верхнеторецкое нижнее, Старомихайловка, Александровка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов в Верхнеторецком была повреждена линия электропередачи, повреждены два дома в посёлке Александровка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Александровки ранения получили трое детей и один мужчина.

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